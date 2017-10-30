Штаб: на Донбасі бойовики 4 рази порушили перемир’я, втрат серед військових немає

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє прес-центр штабу, унаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає.

За даними штабу, сьогодні бойовики кілька годин з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали позиції українських військових біля Авдіївки і Троїцького, а також поблизу Мар’їнки і Водяного.

«Близько 13:00, демонструючи зневагу до безпеки цивільного населення і нехтуючи мирними домовленостями і нормами міжнародного гуманітарного права, противник обстріляв із 120-міліметрового міномету житлові квартали селища Водяне, де взагалі немає позицій сил АТО», – йдеться у повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі з мінометів населених пунктів Спартак і Мінеральне. В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські військові минулої доби вісім разів порушили режим тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.