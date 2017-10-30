Звільнений з російської колонії кримчанин Ларіонов має намір домагатися компенсації

Звільнений з російської колонії кримчанин Григорій Ларіонов має намір домагатися від Росії компенсації через застосування щодо нього катувань під час ув’язнення. Про це 30 жовтня у коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив сам Ларіонов.

«Я маю намір боротися з Росією і отримати від них матеріальну компенсацію. Зараз подали заяву в Генеральну прокуратуру України з клопотанням про порушення кримінальної справи за фактом мого викрадення, утримання в полоні, примусу до рабської праці і знущань», – сказав Ларіонов.

За його словами, він також має намір найближчим часом вивезти з території півострова своїх двох неповнолітніх дітей.

30 жовтня в Кримській правозахисній групі розповіли, що щодо звільненого з російської колонії кримчанина Григорія Ларіонова в ув’язненні застосовувалися тортури за відмову приймати російське громадянство і отримувати паспорт Росії.

Російські силовики в анексованому Криму цю ситуацію поки що ніяк не коментують.

За даними активістів Кримської правозахисної групи, з моменту анексії Криму Росією зникли 44 кримчанина. 17 людей знайшли, 19 – досі вважаються зниклими без вісти, 6 – були знайдені мертвими, ще двоє – перебувають у місцях позбавлення волі.

Правозахисники припускають, що викрадення було скоєно російською владою або підконтрольними їм угрупованнями. Влада Криму де-факто визнає випадки зникнення, але заперечують свою причетність до них.