Євросоюз: у військовій академії Сербії не має викладати генерал, засуджений за воєнні злочини

Євросоюз попередив Сербію, що призначення лектором військової академії генерала, раніше засудженого за воєнні злочини, суперечать принципам ЄС, до якого Белград хоче приєднатися.

Речниця ЄС Майя Коцьянчич висловила 30 жовтня сподівання побачити, що «політичні лідери шанують жертв минулих конфліктів та щиро сприяють примиренню на Західних Балканах».

Відставний генерал Владімір Лазаревич, був засуджений трибуналом з воєнних злочинів ООН до 14 років ув’язнення за звірства, скоєні сербськими військами в Косові під час війни 1998 –1999 років. Він був випущений на свободу в 2015 році після того, як він відбув дві третини свого вироку.

Лазаревич був командувачем сербських військ у Косові під час бойових дій сил Белграда проти сепаратистів – етнічних албанців. Понад 10 тисяч людей загинули в тому конфлікті.

Кровопролиття зупинилося лише після здійсненого НАТО 78-денного бомбардування військових об’єктів Сербії в 1999 році. Лазаревич минулого тижня дав свою першу лекцію в академії, яку назвав «Героїзм і гуманізм сербських солдатів у захисті від агресії НАТО».

Сербія не визнає незалежність Косова, яка була оголошена в 2008 році.