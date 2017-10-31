У «Борисполі» літак під час рулювання зіткнувся з вантажівкою, виліт перенесли

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» під час рулювання зіткнувся з вантажівкою служби бортового харчування.

Як повідомляє прес-служба авіакомпанії, наразі проводиться розслідування обставин зіткнення і аналіз можливих пошкоджень.

31 жовтня о 9:55 сталося зіткнення літака МАУ Boeing 737-800, який повинен був виконати рейс PS025 Київ-Харків, з вантажівкою. Повітряне судно почало рулювання зі стоянки, отримавши на це дозвіл від наземних служб.

У МАУ повідомили, що пасажирів рейсу PS025 пересадили у резервний літак.

Раніше президент UBC Group Ігор Гуменний, який був пасажиром рейсу PS025, повідомив, що літак зачепив крилом автомобіль кейтерингової компанії. На своїй сторінці в мережі Facebook Ігор Гуменний оприлюднив фото.