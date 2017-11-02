В ОАЕ Порошенко зустрівся з Лукашенком

У ході візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, сторони висловили задоволення виконанням домовленостей, які були досягнуті під час офіційного візиту Лукашенка до України в липні цього року.

В Адміністрації зазначають, що співрозмовники відзначили відновлення роботи двосторонньої демаркаційної комісії та посилення торговельно-економічного співпраці.

Президенти обговорили підготовку до Саміту Східного партнерства, який має відбутися 24 листопада у Брюсселі, додають в прес-службі.

Як повідомляє білоруське видання «БЕЛТА», Лукашенко у ході зустрічі відзначив активну співпрацю України і Білорусі у торгово-економічній сфері. Він також висловив сподівання, що новий імпульс розвитку відносин між країнами дасть перший форум регіонів України та Білорусі, який планують провести в Гомелі.

«Що стосується політичної взаємодії, то у нас взагалі проблем немає. Ми абсолютно слідуємо тим курсом, за яким домовилися йти», – сказав Лукашенко.

Сьогодні Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом в ОАЕ.