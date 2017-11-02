На Донбасі через обстріл поранений український військовий – штаб

Український військовослужбовець поранений у зоні конфлікту на Донбасі внаслідок обстрілу підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє прес-центр штабу АТО. За повідомленням, це сталося вдень 2 листопада біля Кам’янки на Донеччині.

Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному закладі, стан його здоров’я оцінюється як задовільний, заявляють у штабі.

«Від півночі у районі проведення АТО бойовики дещо зменшили кількість обстрілів позицій української армії. Водночас повного дотримання режиму тиші на Донбасі все ж не було… Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання чотири рази порушили перемир’я. Збройні сили України тричі застосовували зброю на ураження противника», – йдеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» і «ЛНР» про обстріли 2 листопада наразі не повідомляють.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.