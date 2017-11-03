Штаб: на Донбасі внаслідок обстрілів поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі український військовий поранений.

Як повідомляє прес-центр штабу, це сталося поблизу біля Кам’янки внаслідок обстрілу із стрілецької зброї.

За даними штабу, з різних видів гранатометів і кулеметів бойовики обстрілювали укріплення українських військових біля Зайцева, Авдіївки, Пісків, Луганського.

На луганському напрямку бойовики з 82-міліметрових мінометів і автоматичних гранатометів обстрілювали військових біля Кримського, додають в прес-центрі.

Загалом за добу підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим тиші.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що українські військові сьогодні обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, а в угрупованні «ЛНР» звинувачують військових у восьми порушень режиму тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.