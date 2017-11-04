В Одесі стався обвал у будинку, постраждалих немає

В Одесі стався обвал в двоповерховому будинку, побудованому наприкінці 19 століття.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, внаслідок обвалу ніхто не постраждав, пошкоджені чотири квартири, людям пропонуватимуть тимчасове поселення в готелі.
У райадміністрації стверджують, що будинок, де стався обвал, не був аварійним.
Роботи з розбору завалів тривають.
У липні минулого року в центрі Одеси стався обвал в будівлі Російського технічного товариства, яка була збудована в 1887-1892 роках архітектором Олександром Бернардацці. Двоповерхова будівля була об’єктом культурної спадщини, пам’яткою містобудування й архітектури місцевого значення. Тоді внаслідок обвалу постраждалих не було.
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