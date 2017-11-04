Правоохоронці відкрили провадження через ДТП у Києві, у результаті якої загинули 2 людей

Правоохоронці за фактом ДТП у Києві, у результаті якої загинули двоє людей, відкрили кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху». Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила представник прес-служби прокуратури Києва Ольга Постолюк.

«Зараз триває досудове розслідування, з’ясовуємо, як могла статися ця дорожньо-транспортна пригода. Триває огляд місця ДТП, а також опитування свідків. Крім того, ми шукаємо камери відеоспостереження, які могли зафіксувати момент ДТП», – повідомила Постолюк.

За попередньою інформацією, водій маршрутки був тверезий.

У Києві поблизу станції метро «Героїв Дніпра» унаслідок наїзду маршрутки загинуло подружжя – 1952 і 1953 років народження. Як повідомляє поліція з посиланням на свідків, чоловік і жінка перебували на зупинці громадського транспорту – коли тролейбус зупинився у другій смузі, вони вийшли на проїзну частину дороги позаду маршрутки, припаркованої на зупинці, і потрапили під колеса іншої, яка прибувала на зупинку.

Після цього мер Києва Віталій Кличко доручив провести комплексну перевірку ліцензій і відповідність їм умов і стандартів роботи приватних перевізників у Києві.