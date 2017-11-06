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06 Листопад 2017, Київ 07:21
Новини | Політика

У Литві презентують «План Маршалла» для України –  Ранковий ефір Радіо Свобода

Про що домовлятися з «поліцією діалогу»?;

Чому в Україні немає секс-скандалів?;

«План Маршалла» – чим він допоможе Україні?

​На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: заступник директора департаменту комунікації Національної поліції України Микола Гулевич та учасниця проекту, керівник прес-служби УМВС у Хмельницькій області Інна Глега; художній керівник театру «Колесо» Ірина Кліщевська, художній керівник Київського академічного Молодого театру Андрій Білоус та письменниця Лариса Ніцой; колишній віце-прем’єр-міністр України Володимир Лановий та колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

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