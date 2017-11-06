Поліція: у Києві через бійку минулої доби затримували 79 футбольних фанатів

Поліція заявляє, що у Києві через бійку між футбольними вболівальниками, що сталася 5 листопада, затримували 79 людей.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, щодо частини затриманих склали адміністративні протоколи за статтями «дрібне хуліганство» і «злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського», згодом їх відпустили.

Крім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу (Хуліганство).

За даними поліції, після бійки троє людей звернулися за допомогою до медиків, наразі у лікарні перебуває один чоловік, двоє інших – залишили медичний заклад.

5 листопада у Києві відбувся футбольний матч між київським «Динамо» і полтавським футбольним клубом «Ворскла». «Динамо» у рамках 15-го туру української Прем’єр-ліги перемогло полтавську «Ворсклу» із рахунком 2:1.

У поліції повідомили, що бійка між вболівальниками сталася у Голосіївському районі а вулиці Василя Касіяна близько 20:00. На місце інциденту прибули правоохоронці після отримання інформації, про масову бійку. На місці затримали 30 людей, а згодом – ще 49.

За попередньою інформацією поліції, конфлікт виник між вболівальниками спортивних клубів. Фанати домовилися про зустріч у конкретному місці, після чого почали з’ясовувати стосунки.