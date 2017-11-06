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06 Листопад 2017, Київ 17:51
Новини | Події

Суд арештував водія маршрутки, що скоїв наїзд на подружжя біля станції метро «Героїв Дніпра»

Шевченківський районний суд Києва арештував водія маршрутки, який скоїв наїзд на двох людей біля станції метро «Героїв Дніпра».

Суд задовольнив клопотання прокурора і застосував до чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

У Києві 4 листопада поблизу станції метро «Героїв Дніпра» унаслідок наїзду маршрутки загинуло подружжя – 1952 і 1953 років народження. Як повідомила поліція з посиланням на свідків, чоловік і жінка перебували на зупинці громадського транспорту – коли тролейбус зупинився у другій смузі, вони вийшли на проїзну частину дороги позаду маршрутки, припаркованої на зупинці, і потрапили під колеса іншої, яка прибувала на зупинку.

Водієві маршрутки повідомили про підозру у вчинені злочину, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Після цього мер Києва Віталій Кличко доручив провести комплексну перевірку ліцензій і відповідність їм умов і стандартів роботи приватних перевізників у Києві.

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