Штаб: на Донбасі бойовики 5 разів порушили перемир’я, втрат серед військових немає

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі підтримувані Росією бойовики 5 разів порушили режим тиші, унаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, на луганському напрямку сепаратисти з 82-міліметрових мінометів обстрілювали позиції українських військових біля Кримського, а із озброєння БМП – околиці Луганського.

На приморському напрямку проросійські бойовики обстріляли позиції військових з великокаліберних кулеметів біля Водяного, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 51 порушенні режиму тиші за минулу добу, а луганські сепаратисти заявляють про 13 порушень режиму тиші.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.