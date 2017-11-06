У Санкт-Петербурзі арештували понад 20 активістів «Іншої Росії»

У російському Санкт-Петербурзі у понеділок затримали 23 активістів незареєстрованої партії «Інша Росія», які намагалися провести ходу на честь сторіччя революції 1917 року.

5 листопада у кількох містах Росії за підозрою в участі в акції забороненого руху «Артпідготовка» затримали близько 500 людей. Серед них і випадкові перехожі, підлітки, журналісти і учасники лібертаріанського «Форуму Адама Сміта». У Москві у відділках поліції досі залишаються близько 100 затриманих. Деяких з них допитали у справі про «заклики до тероризму».

Лідер руху «Артпідготовка», націоналіст В’ячеслав Мальцев, неодноразово заявляв, що 5 листопада 2017 року у Росії нібито почнеться революція. Сам Мальцев наразі перебуває за кордоном.

Рух «Артпідготовка» у Росії визнаний «екстремістським».

7 листопада у Росії готуються відзначати 100-річчя Жовтневої революції.