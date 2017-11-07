Бойовики 13 разів порушили перемир’я на Донбасі – штаб

Підтримувані Росією бойовики впродовж доби 6 листопада 13 разів порушили перемир’я, повідомляє штаб української воєнної операції.

«Сили АТО 8 разів примушували ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських військовослужбовців немає», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, півдня контрольованої сепаратистами території, а також позицій уздовж Бахмутської траси на Луганщині.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.