НАБУ заперечує дані про підготовку повідомлення про підозру Севастьяновій

У Національному антикорупційному бюро заперечують інформацію про підготовку повідомлення про підозру першому заступнику міністра юстиції Наталі Севастьяновій.

«Вкотре наголошуємо, що внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань не може бути підставою для звинувачень особи у вчиненні правопорушення», – йдеться у повідомленні прес-служби бюро.

У НАБУ наголошують, що, відповідно до чинного законодавства, особа вважається невинуватою до моменту набрання чинності обвинувального вироку суду стосовно неї.

Напередодні видання «Українська правда» повідомило, що НАБУ планувало вручити підозру першому заступнику міністра юстиції Наталії Севостьяновій 3 листопада, однак через невідомі причини цього не зробило.