Навіщо депутати «недоухвалили» Виборчий кодекс? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Через що 2017 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень? Навіщо депутати «недоухвалили» Виборчий кодекс? Дозвіл на будівництво отримати стало легше. Чи стане доступнішим житло?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: експерт з адаптації до зміни клімату ГО «Екодія» Надія Артем’єва і представник України в Міжурядовій групі експертів з питань зміни клімату Світлана Красовська; експерт «Реанімаційного пакету реформ» Євген Радченко і народний депутат України Валерій Писаренко; керівник сектору «Будівництво» Офісу ефективного регулювання Олена Шуляк і виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків.