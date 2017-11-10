Суд у Росії розглядає скаргу на продовження арешту Сущенка – адвокат

Суд у столиці Росії Москві розглядає апеляцію адвоката на продовження арешту українського журналіста Романа Сущенка, якого російська влада звинувачує у шпигунстві.

За його словами, початок засідання запланований на 10:00 за київським часом.

«Нагадую також, що справу стосовно українського журналіста Романа Сущенко закінчено. Ми ознайомилися з двома томами з десяти. За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну», – написав Фейгін у Facebook.

Кореспондента українського агентства «Укрінформ» у Франції Романа Сущенка Федеральна служба безпеки Росії затримала 30 вересня минулого року в Москві, куди він приїхав у приватних справах. Його назвали «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею». Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.

Арешт Сущенка суд у Росії продовжив до 30 листопада 2017 року.