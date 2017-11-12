Поліція затримала жінку за підозрою у неправдивих повідомленнях про мінування Київської ГЕС

Поліція затримала жінку за підозрою у здійсненні неправдивих повідомлень про мінування Київської гідроелектростанції у Вишгороді на Київщині.

Як повідомляє прес-служба поліції Київської області, затримана протягом трьох тижнів повідомляла про мінування ГЕС.

«Телефонним терористом виявилася 60-річна уродженка Хмельницької області, яка тимчасово підробляла продавцем на одному зі столичних ринків. Тривожні дзвінки здійснювала у вихідні дні, з різних столичних таксофонів. Всі свої злочинні дії фіксувала в блокноті», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, жінку затримали під час здійснення чергового дзвінка, вона зізналася в скоєному.

У відомстві зауважують, що під час обстеження вибухотехніками і слідчо-оперативною групою зазначеної «мінером» території, ніяких вибухових пристроїв не виявлялося.

Триває слідство, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Минулого тижня правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Згодом поліція заявила, що дзвінки про мінування аеропортів надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів.