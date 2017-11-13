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13 Листопад 2017, Київ 12:10
Новини | Події

Пірати відпустили екіпаж судна Demeter, серед яких був українець – МЗС

Нігерійські пірати звільнили викрадених раніше шістьох членів екіпажу німецького судна Demeter, серед яких – один українець, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

«Викраденого піратами українця та ще п’ятьох членів екіпажу судна Demeter звільнено. Це стало можливим завдяки скоординованим діям судноплавної компанії, служб безпеки і дипломатів», – йдеться в повідомленні департаменту у Twitter.

Про викрадення шістьох членів екіпажу німецького судна Demeter у територіальних водах Нігерії стало відомо наприкінці жовтня.

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