МЗС перевіряє, чи постраждали українці від землетрусу в Ірані й Іраку

Український консул у взаємодії з рятувальними службами і поліцією перевіряє інформацію, чи не постраждали громадяни України внаслідок землетрусу на кордоні, що стався ввечері 12 листопада неподалік ірансько-іракського кордону. Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter.

Число жертв землетрусу магнітудою 7,3 зросло до понад 330, ще 2820 людей поранені.

Підземні поштовхи увечері 12 листопада відчули жителі всього регіону, від Туреччини до Кувейту.

Геологічна служба США заявляє, що епіцентр землетрусу розташований неподалік міста Халабджа на північному сході Іраку на глибині майже 34 кілометри.

Сейсмологічний центр Тегеранського університету повідомив, що підземні поштовхи розпочалися о 21:48 за місцевим часом (це 20:48 за Києвом).