Росія: в суді в справі Улюкаєва знову чекають Сечіна

У Замоскворецькому суді Москви 15 листопада триватиме розгляд справи колишнього міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, якого звинувачують у корупції. На засідання як свідок повторно викликаний голова державної компанії «Роснєфть» Ігор Сечін.

Цього разу повістка про виклик Сечіна до суду була відправлена не звичайною поштою, а електронною, і «є позначка, що вона доставлена», повідомила прес-секретар суду Емілія Хіль.

13 листопада Сечін не прийшов на засідання суду у справі Улюкаєва. Суддя заявила, що повістку про виклик до суду відмовилися приймати за місцем роботи Сечіна.

Олексій Улюкаєв був затриманий у листопаді 2016 року біля офісу компанії «Роснєфть». За версією слідства, чиновник вимагав у Сечіна хабар у два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі компанії «Башнєфть».

Сам колишній міністр відкидає звинувачення і стверджує, що його затримання і кримінальне переслідування – це провокація з боку керівника компанії «Роснєфть» і ФСБ. Улюкаєв перебуває під домашнім арештом.