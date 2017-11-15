Новим секретарем міськради Дніпра став заступник мера

Новим секретарем міської ради Дніпра став заступник мера Олександр Санжара. Відповідне рішення 15 листопада ухвалили депутати міськради на сесії, провівши таємне голосування.

У ході голосування кандидатуру посадовця, яку запропонував мер Борис Філатов, підтримало 52 депутати. Всього міська рада налічує 64 депутата.

37-річний Олександр Санжара з 2015 року є заступником міського голови Дніпра з питань діяльності виконавчих органів і керуючим справами міськвиконкому. Окрім того, він є депутатом міськради, обраним від партії «УКРОП».

Міський голова Борис Філатов, висуваючи кандидатуру Санжари, зазначив, що вона має «влаштовувати всіх».

«Давайте оберемо секретаря, який влаштовував би всіх, який не буде створювати групи впливу, інтригувати», – зазначив мер.

Раніше сьогодні міська рада Дніпра достроково позбавила повноважень свого секретаря В’ячеслава Мішалова. 23 жовтня він сам на прес-конференції заявив, що подає у відставку. Мішалов наголосив, що складання повноважень добровільне і не пов’язане зі скандалом з партією «Об’єднання «Самопоміч», від якої він обирався до міськради і з якої потім був виключений.

У квітні 2017 року депутати міськради намагалися, але так і не відправили його у відставку через брак голосів. Цьому передував конфлікт секретаря міськради з партією, від якої він обирався депутатом. За словами керівника фракції партії в міськраді «Об’єднання «Самопоміч» Олександра Лигіна, висловлення недовіри секретареві міської ради В’ячеславові Мішалову, обраному депутатом міськради від цієї політичної сили, ініціювала сама «Самопоміч» після «корупційних скандалів у ЗМІ». Деякі інтернет-видання писали про те, що, мовляв, після того, як Мішалов обійняв посаду секретаря міськради, будівельна компанія його батька стала «регулярно отримувати багатомільйонні підряди». Сам Мішалов усі звинувачення відкидав, заявляючи про політичну вмотивованість.