У столиці Бельгії сталися масові сутички хуліганів і поліції

У столиці Бельгії Брюсселі близько тисячі осіб, переважно молоді, зібралися на заклик популярного в соцмережах гумориста Vargasss92. Скупчення народу близько 16-ї години на одній із центральних площ бельгійської столиці, як до цього закликав діяч соцмереж, спершу спровокувала заворушення, а згодом переросла в хуліганство.

Французький гуморист, відомий у соцмережах Snapchat та Instagram під іменем Vargasss92, обожнюваний підлітками, закликав своїх прихильників до мирної зустрічі на одній із центральних площ Брюсселя, але зібрання фанів зрештою перетворилося на бунтівну акцію з сутичками з поліцією.

Поліція одразу після перших дій хуліганів, які кидали вусібіч загорожі і все, що потрапляло під руку, застосувала газ, намагаючись розігнати натовп і проводячи затримання учасників заворушень.

За даними правоохоронців, внаслідок несанкціонованого зібрання та рейду поліції для наведення порядку було затримано 25 осіб, включно з винуватцем зібрання, при цьому масові сутички завершилися розбитими вітринами та кількома потрощеними автомобілями.

«Це поганий імідж для Брюсселя, однак поліція відреагувала професійно, примусивши хуліганів поважати правила поводження у публічних місцях», – сказав бургомістр бельгійської столиці Філіп Клос.

Для з’ясування всіх обставин та контролю ситуації залучили бельгійський федеральний кризовий центр.

Масові заворушення з хуліганськими проявами сталися через 5 днів після того, як минулої суботи, 11 листопада, після завершення кваліфікаційного футбольного матчу між Марокко і Кот-д’Івуар унаслідок сутичок між поліцією і вболівальниками майну міста була завдана шкода на 31 тисячу євро.