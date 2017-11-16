У Росії скоротили термін засудженій за «зраду» через смс про пересування військ біля Грузії

Верховний суд Росії скоротив майже на два роки термін позбавлення волі для жінки, яку засудили за звинуваченням у державній зраді через смс-повідомлення, які вона посилала своїм знайомим у Грузії про пересування російських військових кораблів у Чорному морі після війни Росії проти Грузії 2008 року.

Таким чином, мешканка міста Сочі Інга Тутісані зможе вийти на волю через десять днів, повідомив її адвокат Іван Павлов.

Інгу Тутісані арештували в жовтні 2013 року, а 2014-го засудили до шести років позбавлення волі. Суд визнав її винною через те, що вона повідомляла про пересування російських кораблів біля берегів фактично окупованої Росією Абхазі, сепаратистського регіону Грузії, через рік після війни 2008 року.

За схожими звинуваченнями у зв’язку повідомленнями до знайомих у Грузії про пересування техніки сухопутних військ Росії біля кордонів із Грузією напередодні війни 2008 року чи після неї в Росії також були засуджені ще три громадянки Росії з Сочі, а також громадянка Грузії. Їх засудили до позбавлення волі на терміни від 6 до 12 років. Суди не взяли до уваги наполягання захисників, що дані про відкрите пересування військової техніки не можуть вважатися державною таємницею, і повідомлення таких даних із відкритих джерел не може відтак вважатися державною зрадою чи шпигунством.

Росіянок Оксану Севастіді, Марину Джанджгаву і Аннік Кесян помилував раніше цього року президент Росії Володимир Путін, грузинку Екатеріне Харебаву звільнили 2016 року, обмінявши її в рамках обміну в’язнями з Грузією.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх цих жінок політичними в’язнями.