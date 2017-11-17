У Луганській області бойовики обстріляли Попасну – поліція

Підтримувані Росією бойовики обстріляли у п'ятницю вдень приватний сектор міста Попасна, повідомила прес-служба поліції Луганської області.

«Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчі споруди по вулиці Водопровідна, вибиті вікна у будівлі Попаснянського відділу поліції, а також пошкоджено лінію електропостачання через, що без електрики залишилось 128 будинків. Вже через годину електропостачання було відновлене ремонтниками аварійної бригади», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, інформації про постраждалих немає.

Луганські бойовики на своїх сайтах не пишуть про обстріли в районі Попасної.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.