Окремі підрозділи ЗСУ поліпшили тактичне положення – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в зоні бойових дій «окремі підрозділи ЗСУ покращили тактичне положення».

«Збройні сили України суворо дотримуються мінських домовленостей, відповідно до положень яких можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, передислоковуватися в межах територій, визначених цими домовленостями. Окремі підрозділи Збройних сил України на луганському напрямку покращили тактичне положення з метою поліпшення умов спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ», – ідеться в оприлюдненому зранку 23 листопада повідомленні українських військових.

22 листопада волонтер Юрій Мисягін у Facebook заявив, що «військові різними підрозділами 54-ї бригади та доданого їм 24-го батальйону «Айдар» були змушені планувати і провести військову операцію на Світлодарській дузі». «У результаті… було звільнено кілька селищ, жителі яких зустріли нашу піхоту як визволителів, також були взяті під наш контроль кілька стратегічних висот», – вказав Мисягін.

У публічних повідомленнях сепаратистів у соцмережах також містяться свідчення про втрату ними позицій поблизу окупованої Горлівки.