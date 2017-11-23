Афганістан: щонайменше 8 людей загинули унаслідок нападу смертника

Щонайменше вісім людей загинули, ще 17 були травмовані внаслідок вибуху, скоєного смертником, у провінції Нангархар на сході Афганістану, повідомив речник місцевого губернатора Аттаулах Ходжані. Інцидент стався в адміністративному центрі провінції, місті Джалалабад.

За його словами, нападник наблизився до натовпу людей, які зібралися, щоб підтримати звільненого поліцейського командира й закликати владу відновити його на посаді. Серед жертв було двоє дітей.

Жодне з екстремістських угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

У жовтні Організація Об’єднаних Націй опублікувала звіт, згідно з яким за дев’ять місяців 2017 року в країні вбили 2 640 цивільних, ще 5 379 отримали поранення.

Відповідно до дослідження глобального тероризму (Global Terrorism Index 2017), проведеного лондонським Інститутом економіки й миру, Афганістан посідає друге місце серед найбільш потерпілих від тероризму країн.