Штаб: упродовж дня бойовики 7 разів порушили перемир’я

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години четверга 7 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, під обстріли бойовиків потрапили позиції ЗСУ біля Кримського, Луганського, Павлополя і Водяного.

Згідно з повідомленням, бойовики під час збройних атак використовувати міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та легке піхотне озброєння.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили, що бойовики минулої доби 12 разів порушили режим тиші. В угрупованні «ЛНР» нарахували сім обстрілів з боку ЗСУ, в угрупованні «ДНР» заявили, що українська сторона випустила в бік підконтрольних донецьким бойовикам територій понад 170 боєприпасів.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.