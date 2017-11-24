Україна все одно споживає російський газ – Тимошенко

Україна продовжує споживати російський газ, але платить за нього дорожче, ніж це передбачає укладений 2009 року контракт із «Газпромом». Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявила колишня прем’єрка, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Те, що ми не споживаємо російського газу, це пропагандистський обман. Не споживати російський газ треба двома шляхами. Перше, це збільшити видобуток власного газу, чого не робиться через корупцію всередині України. І друге, треба абсолютно точно будувати термінали LNG (зрідженого газу – ред.) в Одеській області або в Миколаївській і завозити газ реально альтернативний… Я хочу запитати, чому це не робиться три з половиною роки?» – сказала Тимошенко.

Вона також наполягає, що украдений за її прем’єрства контракт передбачає нижчу ціну, ніж Україна платить зараз.

«По тому, як кажуть, «поганому» контракту на газ, який колись був у 2009 році підписаний, сьогодні ціна на газ складає 145 доларів. А з Європи через реверс російський газ купується по ціні десь 190–185 доларів за тисячу кубічних метрів», – стверджує Юлія Тимошенко.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі Росії в травні 2017 року спрогнозувало, що середньорічна ціна російського газу для України складе понад 194 долари, а Україна купить 6,2 мільярда кубометрів сировини.

Стокгольмський арбітраж, де триває протистояння «Нафтогазу» і «Газпрому» саме через умови контракту 2009 року, підтримав рішення української компанії не платити російському монополісту в другому кварталі 2014 року 485 доларів за тисячу кубометрів газу. Про це заявив 15 листопада комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Навколо цієї ціни у нас зараз йде «запеклий бій» в Стокгольмському арбітражі. Росія після анексії Криму в односторонньому порядку скасовує всі «знижки» і контрактна ціна знову злітає – до 485 доларів за тисячу кубометрів», – нагадує Вітренко.

«Нас не може влаштовувати така ціна. Оскільки вона прямо випливає з формули, чорним по білому прописаної в контракті, а національними інтересами Україна більше торгувати не збирається, єдиний варіант для нас – йти в арбітраж і домагатися перегляду контактної формули ціни», – вказав чиновник.

Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що подав апеляцію на ухвалу Стокгольмського арбітражу за однією зі справ, що стосуються суперечки між російською компанією і «Нафтогазом України» – щодо контракту на постачання Україні газу від 2009 року. Як мовиться в оприлюдненому щоквартальному звіті «Газпрому», це окреме рішення Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма у Швеції, яке в Росії називають «проміжним», було оскаржене у Швеції в апеляційному суді округу Свеа 7 листопада.