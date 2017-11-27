МЗС рекомендує українцям бути обережними на Балі через виверження вулкану

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям бути обережними під час відвідування острова Балі (Індонезія) з огляду на виверження вулкану Агунг.

«Рекомендуємо громадянам України бути обережними під час відвідання східної частини о. Балі та взяти до уваги скасування багатьох авіарейсів до/з Індонезії (о. Балі, о. Ломбок)», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у twitter.

26 листопада гора Агун вивергнула попіл з вулкана на висоту близько 3 кілометрів, вибухи відчувалися на відстані 12 кілометрів. Сейсмологи попередили, що може статися більш потужне виверження вулкана.

Влада Індонезії оголосила евакуацію людей з небезпечної зони 27 листопада після того, як хмари попелу, виверженого вулканом на горі Агун у ці вихідні, змусили закрити міжнародний аеропорт острова, «заблокувавши» десятки тисяч туристів. Було скасовано 445 рейсів, на які придбали квитки 59 тисяч мандрівників.