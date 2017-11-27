Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
27 Листопад 2017, Київ 12:34
Новини | Міжнародні

МЗС рекомендує українцям бути обережними на Балі через виверження вулкану

Виверження вулкану на горі Агун, острів Балі, Індонезія, 27 листопада 2017 року

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям бути обережними під час відвідування острова Балі (Індонезія) з огляду на виверження вулкану Агунг.

«Рекомендуємо громадянам України бути обережними під час відвідання східної частини о. Балі та взяти до уваги скасування багатьох авіарейсів до/з Індонезії (о. Балі, о. Ломбок)», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у twitter.

26 листопада гора Агун вивергнула попіл з вулкана на висоту близько 3 кілометрів, вибухи відчувалися на відстані 12 кілометрів. Сейсмологи попередили, що може статися більш потужне виверження вулкана.

Влада Індонезії оголосила евакуацію людей з небезпечної зони 27 листопада після того, як хмари попелу, виверженого вулканом на горі Агун у ці вихідні, змусили закрити міжнародний аеропорт острова, «заблокувавши» десятки тисяч туристів. Було скасовано 445 рейсів, на які придбали квитки 59 тисяч мандрівників.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG