Порошенко звільнив члена НКРЕКП Циганенка

Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Циганенка з посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це йдеться в указі №390/2017 від 27 листопада.

В указі зазначається, що звільнення відбулося у зв’язку з необхідністю проведення ротації членів комісії, що передбачено чинним законодавством.

Циганенко був призначеним членом НКРЕКП у березні 2015 року.

У вересні минулого року Верховна Рада ухвалила закон №2966-д, який, серед іншого, передбачає, що до складу комісії входять сім членів, у тому числі голова. Призначаються вони на посаду за результатами відкритого конкурсу.

Документ також передбачає, що члени комісії, інші посадові особи не мають права бути власниками корпоративних прав будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом. Нацкомісія, серед іншого, встановлює тарифи на електричну енергію, газ.