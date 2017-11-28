До суду передали матеріали щодо екс-депутата Криму в справі про держзраду – прокуратура

Прокуратура Криму при ГПУ передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього депутата Верховної Ради Криму за вчинення державної зради.

«У ході розслідування кримінального провадження отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року вказаний депутат Верховної Ради Автономної республіки Крим надав допомогу та сприяв окупації Криму. Зокрема, за його безпосередньої участі незаконно ухвалено ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення «Республіка Крим»,– йдеться в повідомленні прокуратури.

Згідно з повідомленням, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.



На сьогодні слідчими і прокурорами до судів скеровано 59 обвинувальних актів відносно колишніх депутатів кримського парламенту та 7 обвинувальних актів щодо екс-депутатів Севастопольської міської ради.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».