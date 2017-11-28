Голова ДСНС отримав понад 100 тисяч гривень пенсії – #Точно

Голова Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін отримав у листопаді 102 703 гривень пенсії. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У квітні 2017 року профільний міністр із питань соціальної політики Андрій Рева розповів про найбільшу пенсію в Україні. Її отримував льотчик-випробовувач і Герой України. Розмір пенсії – 58 тисяч гривень. При цьому міністр зауважив, що пенсій понад 100 тисяч в країні немає.

Тоді ж Андрій Рева повідомив, що в Україні існує обмеження з виплати пенсії – 10 740 гривень. 99,9% з 12 мільйонів пенсіонерів не отримують вищу пенсію. 19,2 тисячі пенсіонерів отримують більше від цієї норми. З них 10-20 тисяч гривень отримують близько 18 тисяч громадян, понад 20 тисяч гривень – до двох тисяч пенсіонерів.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко 27 листопада повідомив, що близько 2,5 мільйонів пенсіонерів отримали підвищення пенсій на понад тисячу гривень. Він додав, що розмір підвищення пенсійних виплат, яке відбулося з 1 жовтня 2017 року, залежить від стажу роботи, заробітної плати і року виходу на пенсію.