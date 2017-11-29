Порошенко: «Укроборонпром» готує до випробувань 3D-радар

Президент України Петро Порошенко заявляє, що державний концерн «Укроборонпром» готує до випробувань 3D-радар 80К6Т.

«Потужні можливості 80К6T дозволяють використовувати його з усіма зенітно-ракетними комплексами, які стоять на озброєнні ЗСУ, та як інформаційну ланку у підрозділах Повітряних Сил», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За даними Порошенка, цей радар може виявляти об’єкти в повітрі на відстані до 500 кілометрів, оновлюючи дані кожні 5 секунд та супроводжувати цілі з надвисокою точністю.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує більше ніж 100 підприємств-учасників у 5 основних сферах оборонної промисловості. Зокрема, у розробці та виготовленні озброєння та техніки, науковій діяльності та експортно-імпортних операціях.