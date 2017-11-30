Болгарія повідомила, що Іран не впустив у повітряний простір урядовий літак, Тегеран відповів – «технічна помилка»

У Міністерстві закордонних справ Болгарії 29 листопада повідомили, що Іран не пропустив у свій повітряний простір літак із болгарським прем’єр-міністром Бойком Борисовим.

Згідно з повідомленням, літак мав всі необхідні дозволи на проліт над Іраном на шляху до Саудівської Аравії пізно ввечері 28 листопада, але щойно він увійшов в повітряний простір Ірану, відповідні служби Ірану попросили його покинути.

За даними МЗС Болгарії, літак повинен був повернутися в Туреччину через «нез’ясовані обставини» відмови.

«Урядовий літак забезпечив всі необхідні дипломатичні дозволи для польоту над повітряним простором Ірану», – заявила голова МЗС Болгарії Катерина Захарієва.

Вона була у складі делегації на борту літака, до якої також увійшли колишній цар Болгарії Симеон ІІ, і ще чотири міністри.

Захарієва заявила, що Тегеран повідомив Софію, що відмова від доступу в повітряний простір була викликана невеликим відхиленням літака від запланованого маршруту. Але болгарська влада не погодилися і викликала тимчасового повіреного у справах Ірану в Болгарії для пояснень.

Іранський посланець Хасан Дотагі заявив, що глибоко жалкує через інцидент і назвав його «технічною помилкою».

«Болгарське посольство надало координати польоту, і ми дали дозвіл, але координати, передані пілотом на контрольну вежу, не відповідали тим, які були надані, тому було відмовлено у прольоті. Не було жодних політичних намірів. Ми навіть дали дозвіл на зворотний рейс», – повідомив офіційний представник МЗС Ірану агенції AFP.