Головою Верховного суду обрали Данішевську

Головою Верховного суду України обрали суддю Касаційного господарського суду Валентину Данішевську.

Під час таємного голосування першого пленуму нового Верховного суду кандидатуру Данішевської підтримали 67 суддів зі 111 присутніх.

Данішевська також склала присягу судді Вищої ради правосуддя, оскільки, згідно з українським законодавством, голова Верховного суду входить до ВРП «за посадою». Голову Верховного суду обирають терміном на чотири роки. Одна людина може обіймати цю посаду не більше двох строків поспіль.

29 листопада пленум Верховного суду ухвалив рішення про початок роботи суду 15 грудня.

На момент початку роботи нового Верховного суду припиняють функціонування старий Верховний суд, Вищий адміністративний суд, Вищий господарський суд і Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ. Також цього дня наберуть чинності ухвалені Верховною Радою нові редакції Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу й Кодексу адміністративного судочинства.

10 листопада Президент Петро Порошенко призначив 113 суддів на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного суду, а 11 листопада новопризначені судді склали присягу.