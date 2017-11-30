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30 Листопад 2017, Київ 20:13
Новини | Політика

Порошенко підписав закони про звільнення від оподаткування товарів для кінематографа

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Податкового та Митного кодексів, які на п’ять років звільняють від оподаткування ПДВ та ввізного мита товари, що використовуються в кінематографі, повідомили в Адміністрації президента.

Також документи передбачають пільги з ПДВ при дистрибуції, демонстрації, розповсюдженні національних та іноземних фільмів, озвучених українською мовою.

Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового та Митного кодексів щодо підтримки українського кінематографа 7 листопада.

У проекті держбюджету-2018 уряд заклав близько 500 мільйонів гривень на створення і розповсюдження національних фільмів та фінансову підтримку Національного центру Олександра Довженка, хоча Міністерство культури просило два мільярди гривень на державну підтримку кінематографії у 2018 році.

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