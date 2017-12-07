Флінн у день інавгурації Трампа обіцяв колишньому бізнес-партнеру скасувати санкції з Росії – ЗМІ

Колишній радник з національної безпеки Білого дому Майкл Флінн під час інавгурації президента США Дональда Трампа повідомив своєму колишньому бізнес-партнеру, що економічні санкції проти Росії будуть зняті. Про це, як пише низка західних ЗМІ, повідомив 6 грудня конгресмен, член Палати представників США Елайджа Каммінґз з посиланням на інформатора, який передав йому відповідну інформацію.

Каммінґз сказав, що, за твердженням анонімного інформатора, Флінн протягом свого перебування на посаді, можливо, мав намір домогтися призупинення санкцій США проти ведення бізнесу з Росією, які були запроваджені після незаконної анексії Москвою українського Криму в 2014 році.

Як йдеться у листі Елайджи Каммінґза до голови комітету Палати представників з нагляду, у день інавгурації Флінн написав текстове повідомлення своєму колишньому бізнес-партнеру про те, що із його спільним з Росією проектом будівництва атомних електростанцій все вирішено.

Інформатор вказав, що був присутній на інавгураційному заході, де зустрівся з Алексом Копсоном, керуючим партнером ACU Strategic Partners, компанії, яка найняла Флінна у 2015 році на посаду радника для реалізації спільного з Росією проекту. Копсон буцімто показав інформатору повідомлення Флінна близько полудня 20 січня і сказав, що «це найкращий день у його житті».

За даними інформатора Каммінґза, Копсон також повідомив, що Флінн буде стежити за тим, щоб санкції проти Москви були «розірвані» з метою гарантування надходження коштів у проект.

За повідомленнями ЗМІ, протягом декількох днів після інавгурації Флінн почав просувати проект цього енергетичного проекту в Білому домі. Видання The Wall Street Journal повідомило, що Флінн обговорив проект із зятем Трампа Джаредом Кушнером і близьким другом президента Томасом Бараком.

Копсон просував ряд ядерних проектів за участі Росії в 1990-х роках. План ACU ACU Strategic Partners передбачав будівництво близько двох десятків атомних електростанцій на Близькому Сході зі спільної розробки Сполученими Штатами і Росією.

Адвокати Флінна і Копсона поки офіційно не відреагували на ці заяви. У Білому домі теж не надали коментарів.

Майкл Флінн минулого тижня визнав себе винним у наданні неправдивих даних Федеральному бюро розслідувань, і тепер він співпрацює зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером в якості ключового свідка у розслідуванні Мюллера про зв’язки між кампанією Трампа і Росією.