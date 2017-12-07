Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу

Верховна Рада підтримала законопроект №7116 про зміни до Бюджетного кодексу. За рішення проголосували 265 народних депутатів.

Законопроект передбачає внесення змін до кодексу в частині розподілу фінансування між державними й місцевими бюджетами, включно з витратами на медицину, соціальний захист і освіту.

Представник Комітету з питань бюджету Костянтин Іщейкін рекомендував парламенту прийняти законопроект за основу з рекомендаціями комітету.

«По-перше, виключено положення щодо передачі місцевим бюджетам пільг на оплату житлово-комунальних послуг та відновлено їх надання з держбюджету за рахунок відповідної субсидії. По-друге, реверсна дотація врахована на чинній основі із застосуванням 50%, а не 80% вилучення», – сказав Іщейкін.

Крім того, за його словами, у законопроекті закладені основи видаткових повноважень на охорону здоров'я в рамках реалізації програми медичних гарантій. Виконувач обов’язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зазначила у Facebook , що проголосувавши за документ, Верховна Рада повністю підтримала медичну реформу.

Законопроект рекомендували №7116 ухвалити в комітеті Верховної Ради з питань бюджету перед розглядом проекту державного бюджету на 2018 рік у другому читанні.

Верховна Рада схвалила проект державного бюджету на 2018 рік в першому читанні 14 листопада. Доопрацьований урядом документ зареєстрований у парламенті 4 грудня.

Згідно з пояснювальною запискою, яка оприлюднена на сайті Ради, доходи проекту держбюджету передбачені в сумі понад 913,6 мільярда гривень, видатки – на рівні понад 988,6 мільярда гривень. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету визначений у сумі понад 81,8 мільярда гривень.

Верховна Рада проголосувала за подовження вечірнього засідання 7 грудня до завершення розгляду питань держбюджету на 2018 рік.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року. Також у 2015 році держбюджет депутати схвалювали вночі.