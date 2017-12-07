Штаб АТО: зафіксовано 4 випадки порушень режиму тиші, українські військові не постраждали

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про 4 випадки порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів у зоні конфлікту.

За даними штабу, у Донецькій області обстріли українських позицій зафіксовано поблизу Авдіївки, а на Луганщині – на підступах до Троїцького.

Поранених і постраждалих за добу немає, зазначають представники штабу.

У свою чергу, в угрупованні «ДНР» заявили 46 випадків порушень режиму припинення вогню з боку українських військових. Окрім того, як зазначають представники угруповання, під час одного з таких обстрілів один цивільний отримав поранення.

Угруповання «ЛНР» тим часом каже про 10 випадків порушень режиму тиші з українського боку за добу.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.