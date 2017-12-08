Єврокомісія констатує «прорив» у переговорах щодо «Брекзиту»

Європейська комісія після зустрічі сьогодні вранці із прем’єр-міністром Великобританії Терезою Мей рекомендувала лідерам 27 країн-членів ЄС перейти до наступного етапу переговорів щодо «Брекзиту», виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Як заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, в ході переговорів був досягнутий «достатній прогрес».

«Ми досягли компромісу. Це були складні переговори, але ми зробили перший прорив. Я задоволений справедливою угодою, щодо якої ми домовилися із Великобританією», – заявив Юнкер на прес-брифінгу після зустрічі з прем’єр-міністром Великобританії.

Цей крок відкриває шлях до обговорення другого етапу переговорів про майбутні відносини між ЄС і Великою Британією. Як констатували представники від кожної зі сторін, достатній прогрес щодо прав громадян-експатріантів, фінансове врегулювання «розлучення» і питання про кордон з Ірландією, були необхідними умовами для початку другого етапу переговорів.

«Європейська комісія задоволена тим, що досягнуто достатнього прогресу в кожній з трьох пріоритетних сфер, а саме, щодо прав громадян, щодо діалогу навколо кордону між Ірландією та Північною Ірландією і про фінансове врегулювання, як це зазначено у Рекомендаціях Ради Євросоюзу від 29 квітня 2017 року», – йдеться у заяві, оприлюдненій виконавчою установою ЄС.

Що стосується кордону між Ірландією та Північною Ірландією, то, як зазначено у цій заяві, Сполучене Королівство визнає унікальну ситуацію острова Ірландія і тому взяла на себе значні зобов’язання уникнути «жорсткого кордону».

Наступного тижня на саміті ЄС свою позицію щодо прогресу в переговорах, констатованого Єврокомісією мають висловити ще решта 27 держав-членів. Зі свого боку, Європарламент ще повинен буде ратифікувати остаточну Угоду про вихід Британії зі складу ЄС.