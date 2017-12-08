У Міністерстві юстиції заявили, що НАБУ провело обшук у відомстві

Співробітники Національного антикорупційного бюро України провели обшук у Міністерстві юстиції, повідомила перший заступник голови відомства Наталія Бернацька у Facebook.

«Сьогодні о 7:15 ранку без ухвали суду до будівлі Міністерства юстиції ввірвалися співробітники НАБУ. Незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися всередині. Коли о пів на девяту на роботу прийшли наші співробітники й почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду або хоч якісь документи, детективи НАБУ втікли без будь-яких пояснень через чорний хід», – написала Бернацька.

У НАБУ повідомили Радіо Свобода, що готують заяву з приводу інциденту.

Національне антикорупційне бюро України розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.