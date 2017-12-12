Зацікавлена у ядерному проекті з Росією компанія США заперечує контакти свого керівника з Флінном 20 січня

Компанія, яка просуває план спільного американсько-російського будівництва ядерних реакторів на Близькому Сході, заперечує отримання її директором текстового повідомлення від екс-радника Білого дому Майкла Флінна про сприяння в реалізації проекту.

Томас Кокрен, бізнес-партнер Алекса Копсона, керуючого директора ACU Strategic Partners, заявив в оприлюдненому 11 грудня листі до законодавців, що твердження інформатора про те, що Копсон отримав текст від екс-радника президента США з нацбезпеки у день інавгурації 20 січня «явно помилкові і необґрунтовані».

Член Палати представників США Елайджа Каммінґз з посиланням на неназваного інформатора минулого тижня заявив, що той нібито бачив текстове повідомлення, в якому Флінн був готовий скасувати санкції США щодо Росії задля реалізації «ядерного» проекту. Копсон ці заяви не коментував.

У своєму листі Кокрен додав записи з мобільного телефона Копсона, який, за його словами, свідчать, що в того були три смс-повідомлення в день інавгурації Трампа, але жодного – з Флінном.