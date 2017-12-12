Зацікавлена у ядерному проекті з Росією компанія США заперечує контакти свого керівника з Флінном 20 січня

Компанія, яка просуває план спільного американсько-російського будівництва ядерних реакторів на Близькому Сході, заперечує отримання її директором текстового повідомлення від екс-радника Білого дому Майкла Флінна про сприяння в реалізації проекту.
Томас Кокрен, бізнес-партнер Алекса Копсона, керуючого директора ACU Strategic Partners, заявив в оприлюдненому 11 грудня листі до законодавців, що твердження інформатора про те, що Копсон отримав текст від екс-радника президента США з нацбезпеки у день інавгурації 20 січня «явно помилкові і необґрунтовані».
Член Палати представників США Елайджа Каммінґз з посиланням на неназваного інформатора минулого тижня заявив, що той нібито бачив текстове повідомлення, в якому Флінн був готовий скасувати санкції США щодо Росії задля реалізації «ядерного» проекту. Копсон ці заяви не коментував.
У своєму листі Кокрен додав записи з мобільного телефона Копсона, який, за його словами, свідчать, що в того були три смс-повідомлення в день інавгурації Трампа, але жодного – з Флінном.
За повідомленнями ЗМІ, протягом декількох днів після інавгурації Майкл Флінн почав просувати проект спільного з Росією енергетичного проекту в Білому домі. Прихильники проекту стверджували, що він забезпечить ядерну енергію на Близькому Сході без загрози поширення зброї, поліпшить відносини США і Росії і пожвавить ядерну промисловість США.
Майкл Флінн нещодавно визнав себе винним у наданні неправдивих даних Федеральному бюро розслідувань, і тепер співпрацює зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером в якості ключового свідка у розслідуванні Мюллера про зв’язки між кампанією Трампа і Росією.
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