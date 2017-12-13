Бойовики обстріляли житловий будинок на околиці Авдіївки і ДФС, жертв немає – Жебрівський

Підтримувані Росією бойовики обстріляли минулої ночі житловий будинок на околиці Авдіївки, а також Донецьку фільтрувальну станцію, повідомив на сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Вночі проросійські наймити обстріляли околиці Авдіївки. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок на вулиці Нахімова,6 – вибиті вікна та пробитий дах. На щастя, людей у будинку під час обстрілу не було, тож ніхто не постраждав. Дивом минув без трагічних наслідків і обстріл Донецької фільтрувальної станції – 12-міліметрова куля влучила просто у диспетчерську, де на той час перебувала працівниця ДФС. Жінка не поранена, але дуже налякана», – повідомив Жебрівський.

За його словами, поблизу Донецької фільтрувальної станції на дорозі впав і не розірвався снаряд.

«Готуємо виїзд саперів на місце для його знешкодження: через українських представників Спільного центру контролю та координації припинення вогню передали заявку на проведення робіт та запросили режим тиші, поки що відповіді від російської сторони СЦКК не отримали», – додав Жебрівський.

Раніше сьогодні і в штабі АТО заявляли про обстріли напередодні в районі Авдіївки з боку проросійських бойовиків. Ті у відповідь заявляють, що через обстріли ЗСУ понад 300 абонентів у Київському районі захопленого бойовиками Донецька залишилися без газопостачання.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.