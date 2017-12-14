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14 Грудень 2017, Київ 06:12
Новини | Події

Трамп підписав. Як проти Путіна використають 350 мільйонів? – ранковий ефір Радіо Свобода

Оборонний бюджет. На що витрачатимуть кошти безпекової допомоги США Україні?; 10 пунктів з 86: Асоціація з ЄС лише на папері?; Сало злітає. Чому не спиняються ціни на продукти?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: експерт з міжнародних відносин Олександр Потєхін, військовий експерт Василь Богдан та військовий дипломат Петро Гаращук; директор урядового офісу з питань Євро-Атлантичної інтеграції Ольга Степанишина та виконавчий директор Українського центру європейської політики Любов Акуленко; гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко та економіст Геннадій Рябцев.

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