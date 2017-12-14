ФСБ затримала двох українців на адмінкордоні з Кримом – ЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що прикордонники кримського управління ФСБ Росії затримали двох громадян України на адміністративному кордоні між материковою Україною й анексованим півостровом. Про це йдеться в повідомленнях кількох інформагенцій ТАСС, «РИА Крым» і «Крыминформ».

За даними ЗМІ, затримання відбулися в російському пункті пропуску «Армянськ».

Повідомляється, що один із затриманих – 32-річний громадянин України, який нібито є фігурантом кримінальної справи про незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення і переробку наркотиків у великих розмірах.



Інший затриманий українець – чоловік 1961 року народження, який прибув у пункт пропуску з Херсона. Чоловік нібито розшукується правоохоронцями з Південно-Сахалінська у кримінальному процесі як обвинувачений у використанні рабської праці.



Російські ЗМІ стверджують, що крім двох громадян України, прикордонники також затримали громадянина Росії.

Підтвердження інформації від офіційних російських органів поки немає.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною й півостровом проліг формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними й засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму й Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.