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14 Грудень 2017, Київ 18:12
Новини | Події

У Раді пропонують проводити акредитацію журналістів на кожну парламентську сесію

У Верховній Раді пропонують проводити акредитацію журналістів на кожну парламентську сесію.

Про це йдеться у законопроекті №7395, який зареєстрований 13 грудня на сайті Ради.

Автор документа глава комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар ппропонує, щоб прес-служба парламенту проводила акредитацію журналістів при Верховній Раді, надаючи індивідуальні карти акредитації на кожну сесію чергового скликання парламенту або одноразові карти.

Наразі акредитаційні карти видають на час роботи всього чергового скликання Верховної Ради.

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