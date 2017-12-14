У Дніпрі біля суду загорілось авто співробітника прокуратури

У Дніпрі біля Амур-Нижньодніпровського районного суду в четвер загорівся автомобіль співробітника прокуратури, повідомили Радіо Свобода в прес-службі обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, інцидент стався, коли співробітник перебував у будівлі суду на засіданні. Прізвище прокурора, який є власником авто, не розголошується. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У поліції заявили, що отримали повідомлення про загоряння автомобіля о 14:30.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про «умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу». Частина друга цієї статі – пошкодження майна шляхом підпалу – передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 15 років.