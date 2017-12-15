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15 Грудень 2017, Київ 16:42
Новини | Міжнародні

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл відбудеться 19 травня

Принц Гаррі з нареченою Меган Маркл

Весілля британського принца Гаррі і його нареченої, американської актриси Меган Маркл, призначене на 19 травня наступного року, йдеться в повідомленні у Twitter Кенсингтонського палацу – офіційної резиденції принца Гаррі і його брата принца Вільяма, герцога Кембриджського.

Церемонія одруження пройде в каплиці святого Георгія в королівському Віндзорському замку.

Заручини Гаррі і Меган Маркл відбулися на початку листопада.

Принцу Гаррі 33 роки. Він п’ятий у черзі на британський престол. Меган Маркл – 36 років. Популярність вона здобула завдяки ролі в американському телесеріалі Suits.

Меган Маркл раніше отримала запрошення відсвяткувати Різдво з королівською родиною в маєту в Норфолку. Це порушення традиції – раніше нареченим членів королівської сім’ї такі запрошення не надходили.

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